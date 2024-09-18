今年6月にデビュー1周年を迎えた5ピースバンド・Hi-Fi Un!corn、通称ハパユ。彼らの初のフルアルバム『FANTASIA』が好評発売中だ。初のフルアルバムで魅せる、高い演奏力と幅広い音楽性に酔いしれて！番号順にソン・ギユンさん、オム・テミンさん、キム・ヒョンユルさん、福嶌崇人さん、ホ・ミンさん。「タイトルはイタリア語で“幻想曲”という意味。“形にとらわれず、自分たちのやりたい音楽をしていこう”という思いのもと、様