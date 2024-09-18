作者のグッドスリープ(@good.sleep7416)さんは、家事や仕事で疲れているお父さんやお母さんを労う漫画を描こうと奮闘しています。今回は地域のイベントに子どもと一緒に行った時のこと…。子どもたちとスキンシップをはかろうとしたグッドスリープさんですが、とんでもない間違いをしてしまいます。思わず笑ってしまう1コマをごらんください。※この漫画は作者の想像や思いを漫画として描いた