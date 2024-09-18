田舎の八百屋に嫁ぎ、これまで夫と義母の言いなりだったユメさん。TV取材で知り合った新人ADコースケの後押しもあり、元々得意だった絵を生かして、似顔絵を描きはじめます。するとちまたで話題となりお店の売り上げにも貢献。ユメさんの単独取材の効果もあって、似顔絵はますます人気が上がります。そしてついに息子のいっ君を保育園に預けることになり…。イルカさんの描く『私、逃げました』第118話ごらんください。