子どものようなジョークをかます、ぽん(@poo___oon)さんの夫。ぽんさんを笑わせたい気持ちでいっぱいなのでしょうか。お出かけ前の一コマでは、いい意味で大人の男性とは思えない無邪気な姿を披露します。仲良し夫婦の日常を描いたエピソードをごらんください。 ©poo___oon ©poo___oon ©poo___oon ©poo___oon ©poo___oon 相手に対して全力で