「巨人−ＤｅＮＡ」（１８日、東京ドーム）巨人は八回に投入したバルドナードが大誤算。宮崎に押し出し四球を与え、勝ち越しを許してマウンドを降りた。１−１の八回、先頭の蝦名に左前打を許すと、続く梶原のバントは三塁線に転がり、坂本の処理が遅れて内野安打となった。無死一、二塁のピンチとなり牧はショートへのライナーに仕留め、佐野も空振り三振に斬ったが、オースティンを四球で歩かせ満塁と傷口を広げてしまった