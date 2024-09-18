「ヤクルト−広島」（１８日、神宮球場）広島の先発・九里亜蓮投手が５回１／３を投げて７安打されて降板した。８勝目はならず、雨中での登板で３点のリードをひっくり返された。序盤は無失点で発進。味方が３点の先行に成功したが、四回に暗転する。先頭・サンタナに四球を与え、次打者・村上に２ボールから真ん中に入った直球を強振されて右翼への２ランを被弾した。その後もオスナにあわや柵越えかというフェンス直撃打を