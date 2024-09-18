映画のタイトルにちなみ、カメラマンから手で「まる」のポーズ作るようにリクエストされると快く応じたこの記事の写真を見る堂本と綾野はお互いを「剛さん」「綾ちゃん」と呼び合っているという。堂本は、自身のクランクアップの際に綾野が駆けつけてくれたエピソードを語った