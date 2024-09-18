あおり運転の被害者が目撃した恐怖の瞬間。「クラウンにあおられて絡まれている。助けて！」と父親に助けを求める悲痛な声。その時、現場で何が起きていたのでしょうか。2024年3月、岡山市であった恐怖のあおり運転。被害者の両脇に現れた黒と白2台の車。その直後、恐怖が被害者（21）に襲いかかります。被害者：（前を）並走されて、絡まれるんじゃないのかなと。危険を感じ車を追い越すと、ものすごいスピードで白い車が再び前に