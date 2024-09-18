兵庫県の斎藤元彦知事らが内部告発された問題は、9月定例県議会が開会する19日、山場を迎える。県議会の全議員・全会派が斎藤氏に対する不信任決議案を共同提出し、可決される見通しだ。斎藤知事は18日、報道陣の取材に応じ、今後の対応については、決議案が採決されたあとに示すとした。不信任決議を前に、記者の取材を受ける斎藤元彦兵庫県知事=2024年9月18日午後1時41分、神戸市中央区の県庁、水野義則撮影主なやりとりは次