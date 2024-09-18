MBSテレビのバラエティー「ゼニガメ」（水曜午後8時）が18日、放送され、改めて事実と異なる放送があったことを謝罪した。番組冒頭、「『ゼニガメ』過去3回（昨年11月29、今年5月8日、7月17日）の放送に『事実と異なる内容』がありました。事実確認が不十分でした。詳細を番組ホームページで報告しています」とのテロップを表示。「番組を応援していただいた方々におわびします。放送倫理・番組向上機構（BPO）放送倫理検証委員会