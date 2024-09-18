日本各地で、猛暑、ゲリラ豪雨、台風と天候も心配な8月でしたが、くまモンは絶好調。ひとりでも多くの人の笑顔を見たくて、全国、そして上海にも足を運びました。エイエイモーン！ 必死で応援したモン！パリ五輪のバスケットボール男子「日本対ブラジル」戦パブリックビューイングが文京区役所の区民ひろばで開催され、応援に駆けつけた。ピンクのイルカさんを持って登場。ン？ オリンピックとくればジャパンブルー。東京五輪に続