中国の伝統的な祝日である中秋節（旧暦8月15日、今年は9月17日に当たる）と国慶節（10月1日）の連休を利用して、大勢の人々が旅行に出かけています。中国東部の山東省泰安市に位置する泰山は一大人気スポットで、多くの人々が泰山の付き添い登山を請け負っています。泰山の付き添い登山のアルバイトをしている杜さんには、中秋節と国慶節の連休に付き添い登山の予約が殺到し、ほぼ毎日スケジュールが入っています。今年26歳の杜さ