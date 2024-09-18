打点でMLBトップを独走するジャッジドジャースの大谷翔平投手は17日（日本時間18日）、48号2ランを放ち、ナ・リーグ打点トップに浮上した。一方アリーグでは、ヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手が4打点をマークし136打点とした。米メディアによると、両リーグの打点1位で26以上の差がついたのは、82年ぶりになるという。ジャッジは13日（同14日）に17試合ぶりとなる52号満塁弾を放つと、15日（同16日）には2打点。17日（同