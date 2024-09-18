「ルイ・ヴィトン」は、10月18日（金）から、新作ファインジュエリーコレクション「ル ダミエ ドゥ ルイ・ヴィトン」を、一部店舗とオンラインショップで発売する。【写真】ペンダントやブレスレットもすてき！ダイヤモンドが輝くラインナップ一覧■着け心地の良さも魅力今回登場する「ル ダミエ ドゥ ルイ・ヴィトン」は、長い歴史を持つダミエ・パターンのアイコニックで力強いアイデンティティを捉え、オリジナルのダミエ