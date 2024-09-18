◆西武３―１オリックス（18日、ベルーナドーム）西武が今季4度目の3連勝で、源田壮亮主将の通算1000試合出場を飾った。1点を追う初回1死一、三塁、佐藤龍世の中犠飛で追い付くと、2回には2死二塁から滝澤夏央の中堅への三塁打で1点を追加した。８回には外崎修汰の中前適時打で１点を加えた。先発の隅田知一郎は初回に太田椋の右犠飛で先制されたが、4回以降パーフェクトの快投。８回１失点、１１奪三振で自己最多タイの9