前橋市役所 前橋市は、１７日に開催された小学校の防災教育の授業で、賞味期限切れの備蓄食料を誤って配布したと発表しました。 賞味期限切れの備蓄食料が誤って配布されたのは、１７日、前橋市立白川小学校の４年生のクラスで開催された防災教育の授業です。市の防災危機管理課によりますと、授業には担当職員が講師として招かれ防災講和を行った後、賞味期限の切れた２６枚入りのクラッカーを児童１２人に配布した