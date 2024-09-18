福岡中央署は18日、福岡市中央区天神2丁目付近の商業施設で同日午後3時50分ごろ、買い物中の女性が見知らぬ男から両足の間に足を差し込まれる事案が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。男は40〜50歳くらいで身長165〜170程度の中肉。黒髪にグレー色の半袖Tシャツ、色不明の長ズボンを着用し、ショルダーバッグを所持していたという。