川崎フロンターレは現地９月18日、アジア・チャンピオンズリーグエリートのリーグステージ第１節で韓国の蔚山HD FCと敵地で対戦。マルシーニョが華麗な先制ゴールを挙げた。54分、左サイドで受けたマルシーニョが、一気にスピードを上げてカットイン。ペナルティエリア左手前に持ち運ぶと、右足でカーブをかけたコントロールシュートをゴール右隅に突き刺した。【動画】マルシーニョの右足で巻いたビューティフル弾！これに