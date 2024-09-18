静岡市の家庭から発生する食品ロスは、年間で約1万3000トンにのぼります。さらに、野菜農家は猛暑や豪雨によって、栽培環境が変化し、規格外の野菜が増加していることに頭を抱えています。この2つの問題を解決するべく高校生たちが立ち上がりました。 【写真を見る】食品ロスを防げ 高校生が考えた“規格外野菜”の「ぶちうまいっちゃ弁当」Jリーグのスタジアムで販売=静岡・清水区 きつね色が食欲をそそる葉ネギが入った