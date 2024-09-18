静岡県で起きた熱海土石流災害をめぐり、盛り土の現在の土地所有者が熱海市長に対して損害賠償を求めた裁判で、地裁沼津支部は原告側の請求を棄却しました。判決では「個人の責任を判事したもので市の損害賠償責任を判事したものではない」と加えています。 【写真を見る】「市の責任を判事したものではない」熱海土石流災害 市長を訴えた現土地所有者の請求棄却=静岡地裁沼津支部 3年前、静岡県熱海市で発生した土石流災害をめ