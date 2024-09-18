俳優の斉藤祥太が18日、自身のインスタグラムを更新。愛娘との2ショットを公開した。【写真あり】斉藤祥太、愛娘との“幸せあふれる”海辺ショット公開笑顔の2人に「そっくりー」の声斉藤は「Aloha海最高ー！！」と投稿。青く澄んだ海を背に、1歳2ヶ月になる娘と幸せそうな笑顔を見せる貴重なショットを公開した。この投稿には「二人の笑顔に癒されます」「そっくりー」「可愛すぎる２人」といった反響が相次いだ。