歌手でタレントの森口博子が17日に自身のアメブロを更新。飛行機内で起きたハプニングを報告した。【映像】森口博子、ビキニ姿の等身大パネルに反響「子どもは見ちゃだめ」この日、森口は「飛行機の中でずぶ濡れに」と機内でハプニングが起きたことを報告し「全日空で福岡へ向かっていた時の事」と説明。「飲み口付きのマイペットボトルを開けた瞬間、水が噴水みたいに吹き出した」といい「気圧でこんな事に 前髪とマスクもス