◇パ・リーグオリックス1ー3西武（2024年9月18日ベルーナD）オリックスは7連敗を喫し、4年ぶりのシーズン負け越しが決定。借金は今季最多を更新する13に膨らんだ。初回1死三塁で、太田が先制の右犠飛。3試合ぶりの得点で先手を取ったが、後が続かない。2回は1死二塁で内藤と福永が連続三振。3回も先頭の渡部が左前打で出塁も、続く大里が空振り三振に倒れ、スタートを切った一走・渡部も盗塁失敗に終わるなど追加点を挙