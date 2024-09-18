◇大相撲秋場所11日目（2024年9月18日東京・両国国技館）ウクライナ出身の西幕下4枚目・安青錦（20＝安治川部屋）が幕内経験者の千代丸（33＝九重部屋）を破って5勝目を挙げた。低い立ち合いから頭をつけたまま浅く二本差し、左へ左へ回り込む相手を追い詰めていって寄り切り。「師匠に“思い切り当たっていけ”と言われたとおりできてよかった」。前に攻め続ける納得の内容だった。新十両昇進へ大きく前進する貴重な白星