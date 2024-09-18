兵庫県を走る高速道路で、高速道路で禁止されているはずのバックで走る車が目撃されました。撮影者：びっくりマークとはてなマークが浮かびまくりましたね。遭遇する直前の様子を見ると、撮影者は走行中にある異変を感じ、左へ車線変更。そこへ、白い車が猛スピードで追い越していきました。撮影者：『ちょっとやべえ』と思って、左によけたら横バーンって（追い抜いて）行きました。多分130km/hくらい出ていた。その30秒後、緩い