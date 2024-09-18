対戦相手をなぎ倒して尻で潰す“破壊の女王”が魅せた意外なプライベート。いつもはブーイングを受けることの多い彼女が見せたどことなく叶恭子に似ていると話題のセクシーな表情に、ファンから熱烈なコメントが相次いでいる。【画像】叶恭子さんにそっくり バックステージショット（複数）WWE女子スーパースターのナイア・ジャックスが自身のInstagramを更新。凶暴なキャラクターで知られる現在のWWE女子王者がプライベートで