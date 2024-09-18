【ワシントン＝田中宏幸】米ＳＮＳ大手メタ（旧フェイスブック）は１７日、運営するインスタグラムを利用する１０歳代の若者を有害な情報から保護するため、メッセージのやりとりや閲覧できる投稿を一部制限する新たな取り組みを発表した。米国では６０日以内に、日本では来年１月から導入を始める。対象は１３〜１７歳の利用者。アカウントは初期設定から「非公開」とし、フォローを認めていない相手からのメッセージは受け取