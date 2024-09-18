歌手でタレントの渡辺美奈代が16日に自身のアメブロを更新。夫と車選びで意見が分かれていることを明かした。【映像】渡辺美奈代 2年半ぶり自宅ルームツアー こだわりの玄関に反響この日、渡辺は「夫婦で悩み中」というタイトルでブログを更新。「もやしくんと意見が別れていた車選び」（原文ママ）と夫と車選びで意見が分かれていることを明かし「ふたりで話し合い二車種の中から選ぶ事に！」と車を見比べる様子を写真で公開