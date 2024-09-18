三菱UFJフィナンシャルグループの銀行と証券2社が顧客の非公開情報を無断で共有していた問題で、日本証券業協会は3社に対して合わせて5億円の支払いなどを命じる処分を行いました。三菱UFJ銀行とグループ内の証券会社2社は、銀行と証券会社との情報共有を制限する「ファイアウォール規制」に違反していたなどとし、金融庁から業務改善命令を受けています。日本証券業協会は3社について「適切な業務運営を確保するための経営