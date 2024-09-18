◇プロ野球 セ・リーグ 巨人-DeNA（18日、東京ドーム）巨人が満塁のチャンスを生かせず、勝ち越しとはなりませんでした。DeNA牧秀悟選手のホームランで同点に追いつかれた直後の6回ウラ、先頭の4番岡本和真選手がセンターへのヒットで出塁。続く浅野翔吾選手はセカンドフライに倒れますが、6番・モンテス選手が牧選手のエラーで出塁。その後、門脇誠選手がセカンドへ内野安打を放つなど、2アウト満塁のチャンスとします。ここで打