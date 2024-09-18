黄色い車体にかわいらしいデザインが特徴の車は、広島・東広島市にある会社が開発した、1人乗り用の超小型電気自動車「ミボット」。8月から販売予約が開始され、注目が集まっているんです。KGモーターズの楠一成社長は「ハイエースにそのまま載ってしまうというコンパクトさが売り」と話します。ミボットは車検が不要で、軽自動車よりも維持コストがかからないのが強みです。開発から3年。開発者たちは車作りのプロ…ではなく、素