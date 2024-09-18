ビーズは、ゲーミング家具ブランド「Bauhutte（バウヒュッテ）」からハイタイプの電動デスク「電動スーパーゲーミングデスク スーパーハイ BHD-1400FAH」を発売する。天板サイズは横幅140cm×奥行き70cm。耐荷重80kg。天板の厚さは25mm。市場想定価格は97,600円前後。背丈が2mを超える高身長ゲーマーの立ち姿勢もカバーできる最高天板高が床から136cmのスーパーハイタイプデスク。最低天板高は59cmで、昇降幅は77cmにもおよぶ。電