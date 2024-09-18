西武・源田壮亮内野手（３１）が１８日のオリックス戦（ベルーナ）に「２番・遊撃」でスタメン出場し、通算１０００試合出場を達成した。プロ野球５３５人目。初出場はルーキーイヤーの２０１７年３月３１日の日本ハムとの開幕戦（札幌ドーム）で「９番・遊撃」として先発出場。この年は公式戦１４３試合にフルイニング出場も果たした。新人野手の公式戦全試合出場は１９６１年の徳武定之以来史上４人目、遊撃手としては史上