【東京ゲームショウ2024】 会期 ビジネスデイ：9月26日・27日 10時～17時 一般公開日：9月28日 10時～17時 9月29日 9時30分～16時30分 会場：幕張メッセ 展示ホール1～11（千葉県千葉市美浜区中瀬2-1） 一般社団法人コンピュータエンターテインメント協会は、9月26日から29日まで開催予