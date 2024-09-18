パリ五輪で競技種目として選ばれたブレイキン女子の日本代表・ＡＹＵＭＩ（福島あゆみ＝４１）らが１８日、都内で映画「ザ・ブレイキン」公開記念イベントに登壇した。同作は、身体をアクロバティックに動かし、リズムとビートに合わせてダンスを踊り、相手とバトルを繰り広げるブレイキンを題材にした物語。パリ五輪を振り返り、ＡＹＵＭＩは「まさか行けるとは思っていなかったので、決まった時は『え？』って。大会がずっ