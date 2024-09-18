◆イースタン・リーグ巨人―西武（１８日・ジャイアンツ球場）巨人のフリアン・ティマ外野手が、出場８試合ぶりとなる１３号同点ソロをたたき込んだ。イースタン・西武戦に「４番・三塁」で先発出場。１点を追う７回先頭で相手先発・糸川に対すると、フルカウントから甘く入った変化球を強振。打った瞬間に本塁打を確信した打球は、左翼後方の防球ネットに直撃する豪快弾となった。「ここのところ投手陣が頑張っていたのに、