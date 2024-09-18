パリ五輪柔道男子１００キロ超級と団体で金メダルを獲得したフランスの国民的英雄、テディ・リネールが、４年後の２０２８年ロサンゼルス五輪決勝で斉藤立（ＪＥＳグループ）と対戦することを希望した。リネールは１００キロ超級で自身３度目の金メダルを獲得。その後団体戦に出場すると斉藤立（ＪＥＳグループ）に一本勝ち。３―３から行われる代表戦の階級を決める際にデジタルルーレットによる抽選が行われたが、９０キロ超