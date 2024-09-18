◆パ・リーグ西武３―１オリックス（１８日・ベルーナドーム）オリックスが今季２度目の７連敗を喫した。初回に太田の犠飛で先制したが、先発・エスピノーザが序盤２回で２失点。３回以降は無失点で反撃を待ったが、打線に力は残されていなかった。連敗中はたった９得点。借金は今季最多を更新する１３に膨らんだ。１１試合を残し、２０年以来のシーズン負け越しも確定。大逆転でのＣＳは風前のともしびだ。