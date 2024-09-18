実業家の岩井良明氏が、１５日深夜に死去した。享年６５。主宰していたＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「令和の虎ＣＨＡＮＮＥＬ」で発表された。遺族の意向で葬儀は密葬で執り行われたという。８月に自身のＸ（旧ツイッター）で肺がんを患っていることを公表していた。岩井氏は２００１年から日本テレビ系で放送された起業を目指す人のプレゼン番組「マネーの虎」で「虎（審査員）」を務めた。８月の肺がん公表以降もＸなどで闘病生