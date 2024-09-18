SNSで鹿児島県内の16歳未満の少女と知り合い、わいせつな動画などを撮影させ送信させたとして、大分市に住む公立学校の教員が逮捕されました。 鹿児島中央警察署によりますと不同意わいせつなどの疑いで逮捕されたのは、大分市上宗方に住む公立学校の教員・廣荑翔一容疑者（37）です。 廣荑容疑者は去年10月、面識のない鹿児島県内の10代の少女とＳＮＳで知り合い、少女にわいせつな動画や画像をスマートフォ