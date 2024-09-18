米３０年固定金利は６．１５％に低下、住宅ローン申請指数は大幅上昇＝ロンドン為替 前週分の米３０年固定金利は６．１５％と前回の６．２９％から低下した。住宅ローン申請指数は＋１４．２％と前回の＋１．４％から大幅に上昇している。米ＦＯＭＣの利下げ開始観測が広がるなかで、住宅ローンをめぐる環境が改善していくことが期待されている。 USD/JPY141.66EUR/USD1.1125EUR/JPY157.58