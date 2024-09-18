ポンドが買われる、英インフレ指標を受けてドル円は１４１円台で売買交錯＝ロンドン為替概況 ロンドン市場では、ポンドが買われている。日本時間午後３時に発表された８月英消費者物価指数で前年比が＋２．２％で前回から変わらず、コア前年比＋３．６％やサービスＣＰＩ＋５．６％などの伸びが加速したことに反応。明日の英中銀金融政策委員会での利下げ見送り観測が一段と高まっている。ポンドドルは1.31台半ばから