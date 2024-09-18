Appleから「AirPods 4」および「ANC（アクティブノイズキャンセリング）搭載のAirPods 4」が発表されました。9月10日より予約受付を開始し、20日に発売となります。通常モデルの「AirPods 4」は2万1800円、ANC搭載モデルは2万9800円です。なお、AirPods Pro 2にはアップデートがなく3万9800円で継続販売となります。ANC搭載がお得なAirPods 4シリーズAirPods 4シリーズは、いずれもH2チップを搭載しノイズキャンセル機能などAirPod