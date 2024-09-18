ABEMAの瀧山あかねアナウンサー（30）が18日までに自身のインスタグラムを更新。制服姿を投稿した。自身のインスタグラムで「今日もお疲れ様でした」と題してつづり始めた。「慣れないけれど、とっても可愛い制服」とABEMAで配信中バラエティ「チャンス学校チェンジ科」でのミニスカートの制服衣装を投稿した。フォロワーからは「超絶かわいい」「お似合い」「脚細っ！」「これは反則！」「JKでもいける」など大興奮の声が