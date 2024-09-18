演歌歌手の田中あいみ（24）が18日、東京・丸の内のコットンクラブでスペシャル公演を行った。デビュー3周年を迎え「本当に周りに恵まれているなと実感します」と振り返り、「師匠のように50年以上歌い続けたい」と尊敬する細川たかし（74）のように歌い続けることを誓った。また今月13日に阪神甲子園球場で人生初の始球式を行った。以降チームは4連勝中で、「もう勝利の女神になれるんちゃうか！アレンパしちゃう！」とウキウ