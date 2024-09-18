将棋の第７２期王座戦五番勝負（日本経済新聞社主催）の第２局が１８日、名古屋市で行われ、王座を保持する藤井聡太竜王（２２）（名人、王位、棋王、王将、棋聖）が１２３手で挑戦者の永瀬拓矢九段（３２）に勝ち、開幕２連勝で王座２連覇に王手をかけた。第３局は３０日、京都市で行われる。藤井竜王は終局後、「あまり結果は意識せずに、また次に臨めたらと思っている」と話した。