視聴者から寄せられた依頼にもとづいて、探偵局長が部下の探偵たちを野に放ち、世のため、人のため、公序良俗・安寧秩序を守るべく、この世のあらゆる事どもを徹底的に調査追求する娯楽番組ABCテレビ「探偵！ナイトスクープ」 ©ABCテレビ 桂二葉探偵が調査した『ラーメン屋のイケメンに恋した５歳の娘』は、兵庫県の女性（３７）から。先日、家族で海水浴に行った帰りのこと、疲れて夕食を作る元気がなかったた