日出町議会の一般質問が18日から始まり9月就任した安部町長は町内で計画されているイスラム教徒向けの土葬墓地について建設を認めない方針を議会に示しました。 18日の町議会 ◆ 安部徹也町長「日出町にこの土葬墓地は必要ない。町民も全く必要だと言っていない。土葬墓地建設の許可は難しいと考えている」 就任後初めて一般質問に臨んだ日出町の安部徹也町長。 衛藤清隆議員から土葬墓地について問われるとこ