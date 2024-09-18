演歌歌手・細川たかし（74）の弟子で歌手の田中あいみ（24）が18日、都内で、コンサート「AIMI TANAKA COTTON CLUB SHOW」を行った。【写真】田中あいみがセクシーな衣装で…5枚目シングル「TATSUYA」のほか、お笑いコンビ「とんねるず」の木梨憲武（62）がプロデュースし、所ジョージ（69）が作詞・作曲した楽曲「ドアを開けてみた」「仁川エアポート」を含む全11曲を披露。木梨がサプライズゲストとして駆け付け、会場を盛り上げ