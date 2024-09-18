歌手の田中あいみ（24）が18日、都内で、コンサート「AIMI TANAKA COTTON CLUB SHOW」を開催。本番前に取材に対応した。氷川きよし歌手活動再開！1 年 8 カ月ぶりコンサートを開催し完全復活田中は今年7月に網膜剥離（はくり）の手術を受けた。この日、報道陣から「目はもう大丈夫？」と聞かれると、「そうですね。月1回の病院にも、時間をぬって行っていて、アイメイクもコンタクトもお医者さんの了承を得て、普通の田中あいみに